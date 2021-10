È oggi tempo di aggiornamenti in casa Samsung, Fitbit e OnePlus, un evidente indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e a offrire ai suoi utenti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone sono stati aggiornati in queste ultime ore e quali sono le novità introdotte da ciascun update.

Samsung Galaxy A50, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A50, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, in fase di rilascio in Europa (e quindi anche in Italia), porta con sé le patch di sicurezza di ottobre 2021 e i soliti, piccoli miglioramenti a livello di performance generali. In particolare, il changelog della OxygenOS 11.0.4.1, rilasciasti per la serie OnePlus 7, menziona un fix per i problemi di visualizzazione della schermata di chiamata in arrivo.

Samsung Galaxy A32, Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra

Samsung ha deciso di rilasciare – per il momento, non ancora in Italia – un nuovo aggiornamento per Galaxy A32, Galaxy S20,Galaxy S20+e Galaxy S20 Ultra, dal peso di circa 200 MB, che include le recenti patch di sicurezza di novembre 2021, oltre a piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità. Fa, senza dubbio, piacere constatare che l’azienda si impegni a rilasciare le misure di sicurezza di Google in maniera tempestiva.

Samsung Galaxy Watch4, Fitbit Sense e Fitbit Versa 3

Samsung Galaxy Watch4, senz’altro lo smartwatch del momento, riceve un nuovo aggiornamento che include, tra l’altro, quattro nuovi quadranti, il supporto ad AR Emoji, Bitmoji e file GIF e la possibilità di effettuare il backup e il ripristino dell’ordine dei quadranti dell’orologio e delle relative impostazioni. Fitbit Sense e Fitbit Versa 3, invece, si aggiornano con la nuova Fitbit OS 5.3 che introduce gli indicatori di stato (Non disturbare, ecc.).

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 ricevono la beta della One UI 4.0 basata su Android 12 che naturalmente introduce tutte le nuove funzionalità dell’ultima versione di Android, oltre a diverse miglioramenti – non soltanto grafici – all’interfaccia utente di Samsung. Così come negli casi, per partecipare al programma di beta testing è necessario farlo dall’applicazione Samsung Members (sempre che ci siano ancora posti disponibili).