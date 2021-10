La notte di Halloween è vicina e la nuova serie OPPO Reno6 5G è ideale per immortalare ogni momento indimenticabile, grazie al comparto fotografico “da paura”, l’autonomia della batteria e la potenza del software a corredo.

Con OPPO Reno6 fare video di qualità e condividerli sui social sarà semplice in questa notte da brividi, grazie alla funzionalità Bokeh Flare Portrait Video che riveste i contenuti di un’allure elegante e professionale, e alla funzionalità AI Highlight Video che garantisce colori pieni e vividi anche con poca luminosità ottimizzando la luce ambientale.

OPPO Reno6 è lo smartphone giusto per catturare la notte di Halloween

Le riprese e gli scatti risulteranno migliori per merito della funzionalità Ultra Dark che consente di realizzare contenuti chiari e luminosi, mentre la modalità Ultra Steady assicura la massima stabilizzazione anche in contesti particolarmente animati come una festa in maschera.

L’AI Quad Camera da 50 MP di OPPO Reno6 Pro, corredata da un potente sensore Sony IMX766, e la tripla fotocamera posteriore da 64MP permettono di catturare al meglio la notte più trasgressiva dell’anno.

Anche effettuare il montaggio delle clip risulterà un gioco da ragazzi, grazie al potente chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G e agli 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione di OPPO Reno Pro.

La durata della batteria e l’innovativa tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65 watt che consente di ricaricare OPPO Reno6 fino al 100% in soli 28 minuti garantiscono inoltre un’ampia autonomia per catturare tutti i ricordi fino alla fine e visualizzarli sul display AMOLED con un’ottima gamma cromatica.

