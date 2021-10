Ieri Google ha rilasciato Android 12L, una versione che ottimizza l’esperienza Android 12 sui dispositivi con lo schermo più grande quali tablet, smartphone pieghevoli e dispositivi Chrome OS, tuttavia il nuovo aggiornamento offre anche uno sguardo su una nuova funzionalità su cui Google sta lavorando per i dispositivi Google Pixel e Google Nest: le chiamate nelle vicinanze (Nearby calling).

Google lavora sulle chiamate nelle vicinanze tra dispositivi Pixel e Nest Hub

Android 12L è dotato di una nuova app chiamata “Servizio di comunicazione tra dispositivi” che consente di ricevere chiamate in arrivo su Nest Hub, trasferire chiamate tra lo smartphone e il display intelligente e avviare chiamate con la voce.

Al momento questa funzionalità non è operativa e sembra essere in uno stadio iniziale di sviluppo. Attualmente non sappiamo quando Google prevede di distribuirla a tutti gli utenti.

Android 12L introduce un layout per sfruttare al massimo lo spazio extra sui display di grandi dimensioni e altre novità ed è attualmente disponibile come anteprima per gli sviluppatori, mentre il rilascio ufficiale è previsto per marzo del prossimo anno.

Con l’occasione ricordiamo che il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, quindi è tempo di iniziare ad aggiornare la lista dei desideri.

Potrebbe interessarti: Google Pixel 6/6 Pro sbarcano in Italia su Amazon: ecco i link e i prezzi