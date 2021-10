Sono ormai diverse settimane che Google sta aggiornando le applicazioni Android proprietarie per dargli il tanto atteso tocco di Material You, anche sui widget. A tal proposito, ricorderete una famosa pubblicità di Google Pixel 6 con i nuovi widget meteo in primo piano così come le prime informazioni circa il loro funzionamento grazie ad alcune modifiche all’APK.

I widget in Material You con la nuova beta di App Google

In queste ore l’arrivo della versione beta 12.41 di App Google attiva i nuovi widget del meteo in Material You con tanto di supporto al Dynamic Color per gli smartphone Google Pixel supportati. Dalle prime informazioni disponibili in rete, i widget sono entrambi di dimensione 3×3 e possono essere ridotti fino a 3×2, con le eventuali differenze relative alle informazioni meteo mostrate a schermo.

Il widget squadrato con gli angoli arrotondati mostra le condizioni meteo attuali nell’angolo in alto a sinistra, la località in cui ci si trova al momento nell’angolo in alto a destra, la temperatura attuale, quella minima e quella massima; il widget in diagonale, invece, mostra semplicemente l’attuale temperatura registrata e la relativa icona del meteo.

I nuovi widget sono disponibili per gli utenti iscritti al canale beta dell’App Google e muniti dell’ultima versione disponibile di Android 12, ovvero Android 12 beta 5.

Nel mentre, se avete ancora problemi con At a Glance e non fate parte dei pochi utenti che non li hanno più, potete scaricare l’APK dell’ultima beta dell’App Google per correggere il bug una volta per tutte. I colleghi di Android Police consigliamo di riavviare lo smartphone, accedere alle impostazioni di At a Glance, attivare/disattivare il toggle del meteo e controllare che funzioni tutto correttamente.

