Dopo aver scoperto l’eventuale verifica dell’identità per effettuare i pagamenti su WhatsApp, in queste ore arriva la versione 2.21.22.7 di WhatsApp beta con una novità interessante per gli account business e non solo.

Novità aggiornamento 2.21.22.7 di WhatsApp beta

Il team di sviluppo di WhatsApp sta integrando la possibilità di valutare i messaggi ricevuti da account business, come si può osservare dall’immagine sottostante. Una volta disponibile – la funzione è attualmente in rollout -, con questa funzionalità ogni utente potrà valutare un messaggio ricevuto da un account business tappando sull’apposita voce “Rate” – Valutare, in italiano – dal pannello attivabile con una pressione prolungata su un messaggio ricevuto.

Dalle informazioni disponibili, la funzione integrata nella versione 2.21.22.7 di WhatsApp beta rende il proprio feedback completamente anonimo; WhatsApp assieme al titolare dell’account business possono solo accedere alla lista generale dei feedback rilasciati dagli utenti, ma non hanno modo di scoprire il nome (e l’account) della persona che ha lasciato la valutazione. Questa funzionalità servirà agli account business come metrica per valutare il gradimento di una particolare campagna pubblicitaria o di un servizio di assistenza in chat.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento 2.21.22.7 per WhatsApp beta è attualmente disponibile agli utenti registrati al canale beta del Play Store; se così non fosse, potete installare manualmente l’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.

