L’analisi sui download dei giochi per dispositivi mobili effettuata dalla piattaforma Store Intelligence di Sensor Tower proclama Pokémon Unite come il gioco più scaricato al mondo a settembre 2021 con circa 33 milioni di installazioni.

I paesi con il maggior numero di installazioni durante questo periodo sono stati gli Stati Uniti con il 21,8% dei download totali e il Brasile con il 12%.

Al secondo posto si è piazzato Destiny Run con 26,8 milioni di installazioni, delle quali l’11% in ​​Brasile e il 10% in India.

Seguono Garena Free Fire, Subway Surfers e il sempreverde PUBG Mobile che hanno completato nell’ordine l’elenco dei primi cinque giochi per dispositivi mobili più installati in tutto il mondo a settembre 2021.

Il mercato globale dei giochi per dispositivi mobili ha generato 4,2 miliardi di download su App Store e Google Play Store, segnando un calo del 4,3% su base annua. Il primo mercato per i download di giochi a livello globale è stato quello indiano che ha accumulato 746,7 milioni di installazioni, ovvero il 17,7% del totale dei download mondiali. Gli Stati Uniti si sono classificati al secondo posto con circa l’8,3 percento, seguiti dal Brasile con l’8,2 percento.

Gli editori cinesi presidiano la classifica dei download dell’App Store

La classifica dei download dell’App Store è stata dominata dagli editori in Cina, soprattutto Tencent e NetEase, con sette dei primi 10 titoli più installati sull’App Store, tra cui PUBG Mobile, Project Makeover, Call of Duty: Mobile e Honor of Kings.

Le stime di Sensor Tower conteggiano solo i download unici, escluse le app di Apple e le app preinstallate di Google, inoltre le stime di Android non includono i negozi di terze parti. Le cifre rappresentano le installazioni aggregate di tutte le versioni della stessa applicazione.

