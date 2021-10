A seguito del lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro la community del modding di Android si è messa subito all’opera per rilasciare il porting della fotocamera Google con le funzionalità dei nuovi smartphone di Google, e anche per estendere le funzionalità di Quick Tap to Snap di Google Pixel 6 con Tasker.

Tasker estende le funzioni di Quick Tap to Snap

Andando con ordine, durante la presentazione di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro il colosso di Mountain View si era soffermato a mostrare alcune delle particolarità software esclusive della nuova serie come, ad esempio, Quick Tap to Snap. La funzionalità è nata con l’intento di favorire e facilitare la condivisione di contenuti su Snapchat attraverso un semplice doppio tap sul telaio posteriore dei due telefoni; ebbene, João Dias, lo sviluppatore di Tasker, ha presentato su Reddit un aggiornamento di Tasker per sfruttare la gesture in tanti altri modi.

Oltre ad offrire l’apertura di ogni applicazione installata sul proprio smartphone, la nuova versione di Tasker sfrutta Quick Tap to Snap anche per far partire una serie di azioni differenti se il telefono è orientato in modalità portrait o landscape. Lo sviluppatore ha anche condiviso alcuni progetti di Tasker per sfruttare Quick Tap to Snap di Google Pixel 6 in modi creativi:

Nel video sottostante sono mostrati i passi da seguire per impostare alcuni comandi rapidi di Tasker su Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 4 e Google Pixel 3 XL.

