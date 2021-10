MateMaster è un’applicazione didattica che ha lo scopo di aiutare lo studente a comprendere le basi della matematica.

L’app permette di studiare la teoria dell’algebra e dell’aritmetica in pillole e di superare facilmente le verifiche e le interrogazioni grazie alla possibilità di testare le proprie conoscenze con i quiz interattivi.

L’app MateMaster si evolve secondo le esigenze degli studenti

MateMaster consente di imparare velocemente attraverso delle spiegazioni chiare e semplici e offre la possibilità di ripetere formule, teoremi, definizioni e proprietà, approfondire gli argomenti non compresi a scuola e testare l’apprendimento giocando con i quiz interattivi.

Lo strumento didattico permette di monitorare i propri progressi e di trovare gli argomenti di interesse grazie alla potente funzionalità di ricerca. MateMaster è un’app basata sulla comunità di utenti che cresce e si evolve secondo le esigenze degli studenti.

MateMaster è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.