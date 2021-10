Finalmente il giorno dell’attesissimo evento di lancio della serie Google Pixel 6 è arrivato e, a poche ore dal momento in cui il colosso di Mountain View svelerà tutte le caratteristiche e le chicche su cui potranno contare i suoi nuovi smartphone, in Rete sono state pubblicate alcune foto che faranno innamorare tanti di Google Pixel 6 Pro.

Il fratello “maggiore”, infatti, è il protagonista di alcuni scatti hands-on, grazie ai quali è possibile apprezzare la grande cura messa dal team di Google anche nei più piccoli particolari.

Ecco le prime foto hands-on di Google Pixel 6 Pro

Guardando le immagini pubblicate su Twitter da Snoopy Tech si ha la conferma che il colosso di Mountain View ha deciso di fare sul serio anche dal punto di vista del design, scrollandosi di dosso una volta per tutte la fama di azienda che mira solo alla sostanza e propone smartphone dal look un po’ spartano.

Ed eccolo Google Pixel 6 Pro nelle prime foto dal vivo:

Sono due, in particolare, gli aspetti che colpiscono guardando queste immagini: frontalmente lo smartphone può contare su un ampio display praticamente privo di cornici (ciò grazie ai bordi curvati) e sulla parte posteriore il comparto fotografico principale, posizionato orizzontalmente, è piuttosto consistente per dimensioni ma il colosso di Mountain View, giocando con i colori della scocca e introducendo una piccola cornice argentata, è riuscito a integrarlo e a regalare al device un look accattivante.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere pazientemente l’evento di lancio di stasera, così da scoprire tutte le feature dei due nuovi smartphone di Google e se saranno confermati i prezzi europei anticipati ieri (649 euro per il modello “base” e 899 euro per la versione Pro).

