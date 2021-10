A seguito dell’arrivo di Android 12 nel canale AOSP, il colosso di Mountain View ha svelato alcune delle novità presenti all’interno di Android 12 enterprise, quindi per gli ambienti aziendali.

Le novità di Android 12 enterprise

Gli amministratori IT, per ragioni di sicurezza, hanno la possibilità di ristringere l’utilizzo della porta USB Type-C del telefono aziendale alla sola ricarica della batteria, di fatto bloccando la possibilità di trasferire file tramite essa. Le aziende possono inoltre restringere i metodi di input utilizzati sui telefoni aziendali nei profili personali: l’idea è quella di favorire l’utilizzo della tastiera Gboard sui dispositivi Google Pixel al fine di ridurre il rischio di utilizzare altre applicazioni che potrebbero immagazzinare dati sensibili durante la digitazione.

I dispositivi personali che dispongono anche di profili di lavoro non segnaleranno più identificativi personali come i codici IMEI, MEID e i numeri seriali al fine di “preservare la privacy dei dipendenti se lasciano la loro organizzazione“. In questo caso Android 12 enterprise permetterà di generare un codice ID univoco per identificare il dispositivo all’interno dell’azienda, preservando quindi la privacy dei dipendenti. A proposito dei sistemi di sicurezza come le password, gli utenti potranno impostare con maggiore facilità le password diverse per accedere al profilo personale e a quello lavorativo.

Se siete interessati alle novità di Android 12 enterprise, Google ha attivato le registrazioni per l’evento totalmente digitale “The Art of Control” del 27 ottobre in cui verranno discusse le “ultime funzionalità di Android 12 attraverso demo e analisi“.

At a Glance torna a funzionare

L’arrivo delle patch di sicurezza di settembre per i Google Pixel, così come la Beta 5 di Android 12, aveva evidenziato un fastidioso bug con il widget At a Glance. Alcuni utenti lamentavano l’assenza delle classiche informazioni relative alle condizioni meteo nella propria zona, avendo invece a disposizione solo la data odierna.

In queste ore, grazie ad un post su Reddit, scopriamo che il widget è tornato a funzionare normalmente dando anche la possibilità di andare a modificare alcuni aspetti delle impostazioni. Un altro utente si è accorto della novità dal ritorno delle informazioni meteo sotto la data odierna, senza avere effettuato il root del proprio dispositivo o altro.

È molto probabile che il ritorno alla corretta funzionalità sia legato a un aggiornamento lato server effettuato da Google più che a un update dell’App Google. In ogni caso ci sono buone possibilità che la compagnia abbia individuato il bug in questione e stia correndo ai ripari.