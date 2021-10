In queste ore Samsung, Realme e Huawei rilasciano alcuni importanti aggiornamenti per diversi dispositivi.

Samsung Galaxy A21 riceve Android 11

Il firmware A215USQU5BUI4 per Samsung Galaxy A21 porta con sé una importantissima novità: l’arrivo di Android 11 con la One UI 3.1. Gli utenti muniti del telefono di fascia bassa di Samsung possono finalmente godere di un aggiornamento della interfaccia, dei quick setting, delle notifiche e molto altro.

Le patch di ottobre arrivano su Samsung Galaxy S10

Sono ormai diverse settimane che il colosso sudcoreano è impegnato nel rilascio delle patch di sicurezza di ottobre per i suoi dispositivi – qui trovate tutte le informazioni sulle correzioni contenute nelle patch di ottobre -, e in queste ore Samsung Galaxy S10 le sta ricevendo in Olanda e in Belgio. Il firmware G97*FXXSDFUI5 da 162 MB non fa riferimento a ulteriori novità evidenti, ma è probabile che ci siano anche piccole correzioni e miglioramenti sotto il cofano.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Gli aggiornamenti software per i dispositivi Samsung si possono scaricare anche manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Android 11 sbarca su Realme 3 Pro

In questi giorni Realme sta rilasciando l’aggiornamento ad Android 11 con la Realme UI 2.0 per lo smartphone Realme 3 Pro, uno smartphone rilasciato nel 2019 con Android 10. La compagnia fa sapere ai tuoi utenti che il firmware RMX1851EX_11.F.05 sta iniziando ad essere disponibile per tutti quelli muniti della versione RMX1851EX_11.F.04.

Come aggiornare Realme 3 Pro

Per aggiornare Realme 3 Pro ad Android 11 con la Realme UI 2.0 basta accedere all’apposito pannello degli aggiornamenti software e ricercare manualmente il nuovo firmware.

Patch di sicurezza di maggio per Huawei P10

In queste ore il caro e vecchio Huawei P10 sta ricevendo in Italia il firmware 9.1.0.297 con le patch di maggio 2021, dopo molti mesi di calma piatta dal punto di vista degli aggiornamenti. Com’è possibile notare dal changelog ufficiale sottostante, il nuovo firmware aggiunge la cartella “App Huawei” alla home screen contenente le seguenti applicazioni proprietarie: Petal Search, Book, GameCenter e Browser. Inoltre, sono stati aggiunti anche i collegamenti rapidi per scaricare Petal Maps, Member Center e Link Now.

Come aggiornare Huawei P10

L’aggiornamento per Huawei P10 è immediatamente disponibile tramite OTA o attraverso il pannello degli aggiornamenti di sistema.

Ringraziamo Antonio Paolini

Aggiornamento di ottobre per Huawei Watch GT 2

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento di ottobre per Huawei Watch GT 2e, in queste ore il colosso cinese pubblica l’aggiornamento di ottobre per Huawei Watch GT 2. Il firmware 1.0.13.18 introduce miglioramenti vari e stabilizzazioni del sistema, compresa una migliore esperienza utente generale.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2

L’aggiornamento per lo smartwatch di Huawei è reperibile tramite l’applicazione Huawei Health disponibile a questo link del Play Store.