Se vi piace scattare foto con il vostro smartphone e siete alla ricerca di un sistema rapido e affidabile per stamparle ad alta qualità, Fujifilm Instax Link Wide è la nuova stampante fotografica del noto produttore che potrebbe soddisfare le vostre esigenze.

Caratteristiche Fujifilm Instax Link Wide

Simile nel design al modello tascabile Fujifilm Instax Mini Link lanciato poco più di due anni fa, anche in questo caso l’obiettivo di Fujifilm è offrire ai propri utenti un accessorio rapido e affidabile per stampare le proprie fotografie sfruttando l’applicazione mobile Instax Link Wide (link per il Play Store | link per l’App Store) e il modulo Bluetooth del proprio smartphone. La maggiore dimensione della carta fotografica – è più o meno grande quanto due carte di credito affiancate -, si presta perfettamente per le foto ricordo grazie alla diagonale più generosa.

“Questo prodotto ha preso vita grazie in parte al feedback estremamente positivo delle nostre comunità di instax e di fotografi“, afferma Toshi Ida, Presidente FUJIFILM Europe. “Dopo aver goduto di tutte le funzionalità di stampa delle immagini disponibili da instax mini Link, tanti dei nostri consumatori hanno contattato, richiedendo con entusiasmo anche un’opzione di stampa fotografica instax WIDE, al fine di stampare le immagini dello smartphone o della fotocamera digitale su una scala più ampia. Con le sue funzionalità aggiornate e la facilità d’uso, siamo fiduciosi che Link WIDE delizierà la nostra base di consumatori soddisfacendo al contempo il loro desiderio di un’ampia opzione per la stampa di immagini scattate su smartphone o fotocamere digitali“.

L’applicazione mobile ricopre un ruolo molto importante non solo per inviare in stampa le fotografie di proprio gusto, ma permette anche di modificarle al volo, applicare più di 30 filtri differenti, creare collage, aggiungere testi, sticker e molto altro. La compagnia, oltre ad annunciare il supporto anche per la macchina fotografica mirrorless Fujifilm X-S10, assicura circa 100 stampe con una singola carica; a tal proposito la macchina fotografica portatile dispone di due modalità di stampa “Rich” o “Natural” per scegliere tra colori “brillanti e coinvolgente o stauri e classici.”

Prezzo e disponibilità Fujifilm Instax Link Wide

La stampante per smartphone di Fujifilm sarà disponibile nelle colorazioni Ash White e Mocha Grey al prezzo di 149,99 euro; i pre-ordini della fotocamera partono da oggi con la vendita inizierà il 22 ottobre, mentre le pellicole saranno disponibili da fine ottobre al prezzo di 10,99 euro.