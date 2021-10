OnePlus ha confermato che terrà un evento di lancio il 13 ottobre in Cina in cui presenterà il suo prossimo smartphone OnePlus 9 RT e le nuove cuffie OnePlus Buds Z2. Alcune delle caratteristiche chiave dello smartphone sono già state confermate e con l’avvicinarsi del lancio spuntano nuovi dettagli.

OnePlus 9 RT utilizzerà un display touch ultrasensibile

L’ultimo teaser condiviso dall’azienda conferma che OnePlus 9 RT supporterà un display touch ultrasensibile a 600 Hz e supporterà una latenza dello schermo estremamente bassa.

OnePlus 9 RT potrebbe adottare il SoC Snapdragon 888

L’indiscrezione di oggi firmata dall’informatore Ishan Agarwal conferma che OnePlus 9 RT sarà dotato di RAM LPDDR5, memoria UFS 3.1, display AMOLED Samsung E4 da 120 Hz, fotocamera principale da 50 MP, batteria da 4.500 mAh e supporto per la ricarica rapida da 65 W, tuttavia il leaker suggerisce che questo dispositivo adotterà il SoC Snapdragon 888 e non una versione binned del chip Snapdragon 870 come precedentemente vociferato.

Altre immagini di marketing trapelate di OnePlus 9RT rivelano che il dispositivo presenterà un’ampia camera di vapore per il raffreddamento e offrirà fino a 7 GB di RAM estesa virtuale.

Questo smartphone dovrebbe essere disponibile anche in una nuova colorazione nera opaca che sembra avere un pannello posteriore con una finitura ruvida.

OnePlus 9RT Hacker Black Edition compare sul sito di un rivenditore

La scorsa settimana la variante di colore Nano Silver di OnePlus 9 RT è stata avvistata sul sito del rivenditore cinese JD.com, ma ora l’elenco mostra anche la variante Hacker Black che sfoggia un display perforato.

Il bordo destro presenta un pulsante di accensione e un secondo pulsante, mentre il bordo sinistro è dotato di un bilanciere del volume.

Si ipotizza che il dispositivo sarà disponibile nelle tre varianti di colore Nano Silver, Hacker Black e Teal.

Infine, un’immagine delle imminenti cuffie true wireless OnePlus Buds Z2 conferma che supporteranno la cancellazione del rumore di picco fino a 40 dB.

