OnePlus 9 RT è l’ultimo fiore all’occhiello che il produttore intende rilasciare quest’anno e secondo alcune speculazioni sarà annunciato intorno alla metà di questo mese.

Questo smartphone OnePlus è una variante di OnePlus 9R, il primo dispositivo della nuova gamma di smartphone di punta entry-level di OnePlus.

Con l’avvicinarsi del lancio di questo dispositivo, vari dettagli stanno trapelando e l’ultimo rivela le varianti di colore che saranno disponibili.

OnePlus 9 RT sarebbe disponibile in tre colori

Secondo l’informatore cinese Bald Panda, OnePlus 9 RT arriverà sul mercato in tre varianti di colore: “Blue Sky Enchantment”, “Hacker Silver” e “Dark Matter”. Queste sono traduzioni delle denominazioni cinesi, ma possiamo dedurre che OnePlus 9 RT sarà disponibile nelle varianti blu, argento e nero.

Tuttavia, l’indiscrezione non specifica se tutte e tre le colorazioni verranno annunciate al lancio di questo smartphone, né se saranno disponibili in tutti i mercati nei quali verrà commercializzato. Poiché la variante verde di OnePlus 9R è esclusiva della Cina, una delle colorazioni di OnePlus 9RT potrebbe essere ancora una volta riservata per la regione.

OnePlus 9 RT è atteso con un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione 1080p e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e dovrebbe essere basato sul SoC Snapdragon 888.

