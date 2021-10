Continuano le offerte speciali di Gshopper, il noto store online che spedisce gran parte dei propri prodotti dai magazzini europei, e che oggi ci propone due offerte particolarmente interessanti. Protagonisti sono POCO M3 Pro 5G, uno dei modelli più convenienti della fascia media, e Xiaomi Mi Watch Lite, lo smartwatch che attualmente offre il miglior rapporto prezzo/prestazioni sul mercato.

POCO M3 Pro 5G in super offerta

Fin dal suo arrivo sui mercati internazionali nello scorso mese di maggio, POCO M3 Pro 5G si è subito rivelato come uno degli smartphone più interessanti della fascia media, grazie a una scheda tecnica molto completa, che include anche il supporto alle reti 5G. Se aggiungiamo uno schermo con refresh a 90 Hz e soluzione punch hole per la fotocamera frontale, la presenza dell’NFC e quella del jack da 3,5 mm per le cuffie, ecco che diventa indubbiamente la scelta migliore per chi ha un budget inferiore ai 200 euro, andando a superare anche le proposte della concorrenza.

Oggi Gshopper mette in promozione POCO 3 Pro 5G nella versione 4-64 GB, disponibile sia nella colorazione nera che in quella blu all’ottimo prezzo di 168 euro. Per ottenere questo prezzo non è necessario inserire alcun coupon, visto che si tratta di un’offerta lampo, con spedizione gratuita dai magazzini europei.

Acquista POCO M3 Pro 5G su Gshopper

Prezzo imbattibile per Xiaomi Mi Watch Lite

Altrettanto interessante, soprattutto per chi sta cercando uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità/prezzo, è l’offerta dedicata a Xiaomi Mi Watch Lite, il più piccolo degli smartwatch del colosso cinese. Al prezzo a cui viene proposto oggi è davvero un affare, soprattutto se rapportato a prodotti venduti a prezzi simili, come ad esempio Xiaomi Mi Smart Band 6.

Il piccolo smartwatch cinese è dotato infatti di uno schermo da 1,4 pollici ma soprattutto è dotato di ricevitore GPS, per tracciare il percorso delle attività all’aperto. Non mancano le funzioni di misurazione del battito cardiaco, del sonno con la registrazione delle varie tipologie, la resistenza alle immersioni fino a 50 metri, oltre 120 quadranti tra cui scegliere e fino a nove giorni di autonomia con una singola carica.

Se il prezzo di listino, pari a 69,99ero, è già molto accattivante, il coupon che vi proponiamo oggi lo rende decisamente imperdibile. Basta infatti utilizzare il codice 0F99050712 per far scendere il prezzo fino asoli 39,99 euro, il minimo storico per Xiaomi Mi Watch Lite. A seguire il link per l’acquisto, con spedizione rapida dai magazzini europei.

Acquistate Xiaomi Mi Watch Lite su Gshopper

Informazione Pubblicitaria