Secondo le recenti indiscrezioni, Google sarebbe interessata alla sperimentazione di nuove modalità di visualizzazione e interazione con gli eventi mediatici in tempo reale, come match sportivi, disastri naturali, spettacoli e premiazioni.

Google sfida Twitter con Big Moments

Le intenzioni dell’azienda statunitense, etichettate con la denominazione di “Big Moments”, sarebbero indirizzate a ridurre il gap esistente con Twitter, piattaforma che, attualmente, occupa una posizione da protagonista nel circuito delle interazioni durante gli eventi live, attirando spettatori direttamente coinvolti grazie alla possibilità di condividere istantaneamente post, video e foto.

Una parte considerevole del suo successo va anche attribuita all’accordo, stretto nel 2015, proprio con la società di Mountain View, collaborazione che avrebbe elevato i tweet in cima ai risultati di ricerca Google. Le fondamenta su cui dovrebbe reggersi “Big Moments” sarebbero già state anticipate dalla gestione del flusso di informazioni verificatosi durante la pandemia di Covid-19: in tale occasione, infatti, Google avrebbe rivisto i parametri di ricerca in modo da conferire maggiore priorità alle notizie e ai dati delle autorità mediche.

L’iniziativa, tuttavia, non dovrebbe comportare uno snaturamento dell’identità e delle linee guida della Ricerca Google: verrebbe infatti sfruttata la potenza di algoritmi senza una redazione che prenda scelte editoriali sui contenuti. La funzione, comunque, resta in fase di sperimentazione, con la necessità di ulteriori test interni prima del rilascio ufficiale.