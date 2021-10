La series 6 di Google Pixel è ormai prossima al lancio. Ne abbiamo già sviscerato vari aspetti, come la capienza della batteria e i nuovi wallpaper. Adesso, è giunto il momento di approfondire le varianti di colorazione disponibili.

Ecco le nuove colorazioni di Google Pixel 6 e 6 Pro

A tal proposito, un utile contributo viene offerto dal nuovo leak di M. Brandon Lee: il Google Pixel 6 dovrebbe essere commercializzato nelle varianti Kinda Color, Sorta Seafoam e Stormy Black; il Google Pixel 6 Pro, invece, in Sorta Sunny, Cloudy White e, comune al fratello minore, Stormy Black.

Un dato curioso è che Google rimane l’unica casa produttrice a offrire esclusivamente colorazioni neutre per i suoi dispositivi top di gamma, relegando, invece, varianti dai toni più vivaci alla fascia middle. Sicuramente, non una scelta in linea con la concorrenza: basti pensare alla linea iPhone degli anni recenti, o, limitandoci al mondo Android, agli smartphone premium commercializzati da Samsung.

Potrebbe risultare ipotizzabile, dunque, un cambio di marcia probabilmente già a partire dalla serie 7, anche – e forse soprattutto – in virtù della crescente esigenza di personalizzazione che da sempre connota i dispositivi con il robottino verde in dotazione, e che si fa ancor più pressante con l’uscita e la commercializzazione di Android 12.

E voi, quali colorazioni preferite? Scrivetelo nei commenti!