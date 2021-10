Il team di sviluppatori di Samsung nei giorni scorsi ha dato il via al rilascio della seconda beta di One UI 4.0 (su base Android 12) per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 e tra le novità incluse in tale aggiornamento ne troviamo anche una che riguarda Samsung Gallery e che prende spunto da una novità introdotta di recente in Google Foto: ci riferiamo alla possibilità di modificare alcuni metadati delle immagini.

In pratica, grazie a tale novità gli utenti possono modificare i metadati di una foto aprendola, toccando il menu di overflow e quindi selezionando i dettagli desiderati.

Come cambierà l’app Samsung Gallery con One UI 4.0 e Android 12

Samsung Gallery con One UI 4.0, pertanto, consentirà di modificare il nome della foto, la data e l’ora in cui è stata scattata e il luogo in cui è stata catturata. Ecco qualche screenshot che ci mostra tale novità:

Si tratta di una funzionalità che può rivelarsi molto comoda ad esempio nel caso in cui si dovessero copiare sul device alcune foto da un altro dispositivo e la data è impostata in modo errato: poter modificare le informazioni direttamente dalla galleria consente infatti di risparmiare molto tempo.

Così come apprendiamo da Android Police, vi sono altre due piccole novità per l’app Samsung Gallery: la prima è rappresentata dalla rimozione dal menu Labs dell’opzione per cambiare i colori (ciò probabilmente perchè con Android 12 tale compito è stato assegnato a Material You) mentre la seconda riguarda una modifica nel menu Crea (quando si selezionano più immagini, invece di un semplice elenco delle opzioni disponibili, la nuova versione le mostrerà come riquadri, con una breve descrizione di ciò che ognuna fa al di sotto).

Ricordiamo che l’app Samsung Gallery può essere scaricata dallo store di Samsung (qui trovate la pagina ad essa dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: