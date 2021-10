ASUS ZenFone 8 è uno smartphone di fascia alta compatto basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 888 ed è dotato di un display Super AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione 1080×2400 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Questo smartphone ASUS si distingue anche nel reparto audio, grazie a una gamma dinamica più ampia, bassi più profondi, bilanciamento tonale eccellente e due altoparlanti (in basso a destra e in alto al centro).

Dal punto di vista della registrazione, i video beneficiano di un filtro antivento e di un algoritmo di zoom sonoro di ASUS, inoltre è presente l’immortale jack audio da 3,5 mm.

Il team di DxOMark ha testato a dovere il comparto audio di Asus Zenfone 8. Ecco come è andata e i punteggi assegnati.

L’audio di ASUS Zenfone 8 eccelle a volumi bassi

In ambito riproduzione il team di DxOMark menziona un audio caldo e colorato con un timbro che non diventa aggressivo al massimo del volume, transienti acuti e potenti, ampia resa del panorama stereofonico con buona spazialità.

Tra i punti meno convincenti il team segnala una resa incontrollata delle basse frequenze, la mancanza di chiarezza e luminosità e la compressione a volumi più alti.

Sul fronte della registrazione i pro includono un buon equilibrio tonale in generale e buona spazialità nei video live, mentre i punti meno brillanti riguardano l’equilibrio tonale ovattato e una forte compressione che influisce sull’intelligibilità delle voci nello scenario In/Out, inoltre il volume non si adatta abbastanza rapidamente ai rumori di sottofondo più forti.

Con un punteggio audio globale di 66, ASUS Zenfone 8 si assicura una posizione di fascia media tra tutti gli smartphone testati fino a oggi da DxOMark.

La riproduzione è caratterizzata da un timbro caldo e colorato, un’ampia resa della scena stereo e una dinamica che lo rende adatto per i giochi, tuttavia i bassi incontrollati, la mancanza di luminosità e troppi artefatti rendono il dispositivo meno adatto per ascoltare musica o guardare film.

In ambito registrazione ASUS Zenfone 8 non eccelle in nessun caso d’uso, ma riesce comunque a offrire risultati soddisfacenti in quasi tutti i contesti. Se vi interessa approfondire la recensione potete visitare questa pagina.

Da non perdere: Migliori smartphone Android: la classifica di ottobre 2021