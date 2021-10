TIM propone tante offerte ai già clienti e rilancia le xTe Unlimited X, L e XL

In questi giorni TIM sta proponendo una lunga lista di offerte ai propri già clienti e, contestualmente, sta rilanciando quelle della gamma xTe Unlimited X, L e XL. A meno di proroghe dell’ultimo minuto, tutte le offerte che di qui a poco vedremo in dettaglio rimarranno disponibili all’attivazione solo fino al 31 ottobre 2021.

Tutte queste nuove proposte di affiancano alla TIM Super 4G Special Promo di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi per effetto di un’interessante abbinamento a TIMVISION.

Offerte TIM per già clienti

Le offerte che TIM sta proponendo ai propri già clienti sono comprensive di minuti e GB di traffico internet e partono da 4,99 euro al mese.

Tenete ben presente che si tratta di offerte ad personam, pertanto attivabili solo ai clienti che ricevono la proposta – via SMS, App MyTIM Mobile, Area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale TIM, IVR 40916 o Servizio Clienti 119 – ed entro la scadenza indicata.

Qui di seguito trovate molte delle offerte attualmente disponibili:

TIM Entry M comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 1 GB di traffico internet (sfruttabile anche in Roaming UE) a 4,99 euro al mese;

TIM xTE 5 M comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 5 GB di traffico internet (di cui 4 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 5,99 euro al mese;

TIM xTE 10 M New comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 10 GB di traffico internet (di cui 5 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 7,99 euro al mese;

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 10 GB di traffico internet (di cui 5 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a al mese; TIM xTE 50 M comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 50 GB di traffico internet (di cui 5 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 7,99 euro al mese. I GB raddoppiano ( 100 GB al mese ) se entro 60 giorni il cliente TIM sceglie di attivare il servizio TIM Ricarica Automatica. L’offerta include il servizio LoSai e Chiama Ora di TIM.

TIM xTE 20 M comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 20 GB di traffico internet (di cui 6 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 9,99 euro al mese;

TIM xTE 30 M comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 30 GB di traffico internet (di cui 6 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 9,99 euro al mese;

TIM xTE 50 M New comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 50 GB di traffico internet (di cui 6 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 9,99 euro al mese;

TIM xTE 100 M comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 100 GB di traffico internet (di cui 8 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 12,99 euro al mese;

TIM xTE 30 X New comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 30 GB di traffico internet (di cui 9 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 14,99 euro al mese;

TIM xTE 50 X comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 50 GB di traffico internet (di cui 9 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 14,99 euro al mese;

TIM xTE 30 XL comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 30 GB di traffico internet (di cui 10 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 17,99 euro al mese;

TIM xTE 50 XL comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 50 GB di traffico internet (di cui 10 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 17,99 euro al mese.

In mancanza di altre offerte dati attive con fruizione video in HD, tutte quelle elencate la includono solo in SD.

Offerte TIM xTe Unlimited X, L, XL

Queste offerte, anche nella versione con Promo 5G inclusa (permettono di sfruttare il 5G di TIM gratuitamente), non sono nuove, ve ne avevamo già parlato nei mesi scorsi. Adesso ritornano e quindi andiamo a riepilogarne i termini essenziali:

TIM xTe Unlimited L Promo 5G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico dati nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download (in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download) al prezzo di 18,99 euro al mese .

TIM xTe Unlimited X Promo 5G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico dati nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download (in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download) al prezzo di 19,99 euro al mese .

TIM xTe Unlimited XL Promo 5G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico dati nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download (in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download) al prezzo di 24,99 euro al mese.

Si tratta di offerte ricaricabili disponibili solo per i clienti selezionati. Le offerte 4G includono solo la fruizione video SD, ma con il 5G viene portata fino alla qualità Ultra HD. La stessa serie include anche TIM xTe Unlimited M a 16,99 euro al mese e TIM xTe Unlimited XXL a 37,99 euro al mese. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.