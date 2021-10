TIM ha dato il via ad una nuova iniziativa promozionale molto interessante: coloro i quali sottoscriveranno l’offerta di rete mobile TIM Super 4G Special Promo – disponibile dal 2 ottobre – potranno beneficiare di un costo promozionale a partire da 0 euro al mese in caso di attivazione contestuale di un’offerta TIMVISION Gold o di altre offerte di intrattenimento.

Il costo promozionale, insomma, dipende dall’abbinamento di un’offerta di telefonia mobile con un’offerta di intrattenimento TIMVISION. Disponibile all’attivazione solo fino al 31 ottobre (salvo proroghe), la promozione TIM Super 4G Special Promo è attivabile nei negozi dell’operatore ed è pubblicizzata sul sito dell’operatore, dov’è presente anche lo strumento per trovare il punto vendita più vicino.

Dettagli della promozione e dell’offerta mobile

TIM Super 4G Special Promo è disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti TIM di rete mobile, sia attivando un nuovo numero che richiedendo la contestuale portabilità, e prevede l’attivazione dell’offerta TIMVISION sulla stessa linea. Come detto, infatti, lo sconto sul costo mensile dell’offerta di rete mobile passa attraverso l’attivazione contestuale di quella d’intrattenimento.

In particolare, TIMVISION Gold comprende DAZN e Infinity+, ma anche Disney+ e Netflix al costo di 29,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 (invece di 44,99 euro al mese). In alternativa ci sono altre tre offerte tra cui scegliere: TIMVISION Calcio e Sport con DAZN e Infinity+ a 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022; TIMVISION con Disney+ a 9,99 euro al mese; TIMVISION con Netflix a 14,99 euro al mese.

Il costo mensile dell’offerta mobile dipende dal piano TIMVISION abbinato: con Gold, l’offerta mobile costa 0 euro al mese fino al 31 dicembre 2021 e poi passa a 9,99 euro al mese. Optando invece per TIMVISION con Netflix o Disney+, il primo mese dell’offerta costa 4,99 euro, ma poi si rinnova fin da subito a 9,99 euro al mese.

Detto dei costi in promozione, un dettaglio tutt’altro che trascurabile è il bundle offerto da TIM Super 4G Special Promo: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G (GB illimitati in caso di abbinamento a TIM Unica). L’offerta presuppone l’attivazione del servizio di Ricarica Automatica di TIM, che deve rimanere attivo per tutta la durata dell’offerta a fini di domiciliazione della spesa della linea. Il costo di attivazione dell’offerta è azzerato.

Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla pagina dedicata sul sito dell’operatore:

TIM Super 4G Special Promo con TIMVISION

Leggi anche: migliori offerte telefoniche