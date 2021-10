Il ray tracing con accelerazione hardware, tecnologia che è apparsa sulle GPU desktop alcuni anni fa ed è inclusa nella dotazione dell’attuale generazione di console, nel corso del prossimo anno farà il proprio esordio anche nel mondo degli smartphone e Samsung sarà una delle prime aziende a poter vantare tale soluzione.

La prossima GPU Exynos 2200 di Samsung, infatti, è basata sull’architettura RDNA 2 di AMD e manterrà il supporto alla tecnologia del ray tracing delle GPU pensate per dispositivi desktop e laptop. Tanto per farsi un’idea, l’architettura RDNA 2 è usata nelle schede grafiche Radeon RX 6000, nelle console PlayStation 5 e Xbox Serie S e X, nei sistemi di entertainment delle auto Tesla Model S e X.

La nuova GPU di Samsung migliorerà il gaming

Ricordiamo che il ray tracing è una simulazione fisicamente accurata di come la luce rimbalza sugli oggetti, quindi crea riflessi, luci e ombre molto più realistici rispetto al metodo tradizionale di illuminazione dei modelli 3D ma ciò ha anche un suo prezzo dal punto di vista computazionale e, pertanto, utilizzare tale soluzione nei giochi richiede il supporto hardware per ottenere prestazioni adeguate in tempo reale.

La GPU di Samsung supporterà anche il Variable Rate Shading, grazie a cui è possibile renderizzare alcuni oggetti (per esempio il personaggio del giocatore) con una qualità superiore rispetto ad altri (per esempio texture e colori per lo sfondo, eseguiti a un quarto di risoluzione).

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, la GPU Exynos 2200 dovrebbe essere fino al 30% più veloce rispetto all’attuale GPU Mali più potente e ciò significa che dovrebbe essere anche leggermente più veloce della GPU Mali-G710 (prossima generazione di punta della serie). Le prestazioni finali dipenderanno dalla frequenza massima che Samsung sarà in grado di raggiungere con il design definitivo del suo nuovo chip.

In sostanza, con i prossimi smartphone di Samsung l’esperienza gaming dovrebbe arrivare a toccare nuove vette. Staremo a vedere.

Leggi anche: i migliori smartphone di Samsung del mese