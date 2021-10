Mentre altri produttori di smartphone hanno adottato un fotocamera a periscopio per migliorare lo zoom ottico, OnePlus ha mantenuto finora un obiettivo tradizionale accontentandosi dello zoom ottico 3,3x offerto dal teleobiettivo da 8 MP di OnePlus 9 Pro, ma il prossimo anno la società potrebbe cambiare strategia con rilascio di OnePlus 10 Pro.

Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Cina OnePlus 10 Pro arriverà sul mercato con un significativo aggiornamento della fotocamera.

OnePlus 10 Pro potrebbe offrire uno zoom ottico 5x

Stando a quanto riportato su Weibo dal noto leaker @Bald Panda, OnePlus 10 Pro adotterà una fotocamera con un obiettivo a periscopio capace di offrire uno zoom ottico 5x.

Purtroppo la fonte non ha rivelato il resto delle specifiche della fotocamera dell’ammiraglia 2022 di OnePlus, quindi non sappiamo se ci sarà anche un teleobiettivo come su Samsung Galaxy S21 Ultra.

OnePlus 10 Pro sarà uno degli smartphone OnePlus di punta che verranno annunciati nella prima metà del prossimo anno. Seguendo la gamma di prodotti di quest’anno dovrebbe arrivare in compagnia di OnePlus 10 e OnePlus 10R.

Il mese scorso l’azienda ha rivelato che questa gamma eseguirà un nuovo sistema operativo nato dalla fusione di OxygenOS e ColorOS, tuttavia, secondo recenti voci di corridoio la serie OnePlus 10 potrebbe non presentare enormi cambiamenti di design.