La serie OnePlus 9 è stata lanciata nella prima parte del 2021 e bisognerà attendere ancora diversi mesi prima della presentazione della successiva generazione, che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome ufficiale di OnePlus 10.

Ciò non impedisce la diffusione in Rete di indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle possibili caratteristiche dei nuovi device di OnePlus e così anche Yogesh Brar su Twitter ha voluto fornire il proprio contributo al flusso di voci su OnePlus 10.

Niente rivoluzioni per il design di OnePlus 10

A suo dire, il produttore cinese è già al lavoro sulla sua prossima generazione di smartphone top di gamma, che potrebbe essere presentata come una sorta di versione rinnovata e potenziata di OnePlus 9.

Nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, non ci troveremmo di fronte alla prima volta in cui per la nuova generazione dei propri smartphone di punta OnePlus decide di attenersi al design dei modelli precedenti (qualcosa di simile è avvenuta per esempio con OnePlus 8 e 8 Pro, che condividono alcune scelte di design di OnePlus 7 e 7 Pro).

La decisione di non rivoluzionare il design non equivale a dire che con OnePlus 10 non saranno introdotte innovazioni: è probabile, infatti, che il produttore decida di mantenere il medesimo aspetto della fotocamera posteriore, limitandosi ad apportare delle piccole modifiche generali e si concentri sulle novità da implementare “sotto la scocca”.

Sempre a dire di Yogesh Brar, OnePlus avrebbe in progetto per i prossimi mesi il lancio di diversi nuovi smartphone della serie OnePlus Nord e in occasione del prossimo evento di presentazione il produttore cinese dovrebbe annunciare anche nuovi accessori (tra questi probabilmente vi saranno anche delle cuffie true wireless, ossia un genere di dispositivo che va sempre più di moda).

Probabilmente non bisognerà attendere molto per saperne di più: importanti novità da OnePlus, infatti, potrebbero arrivare già il prossimo mese. Staremo a vedere.

Leggi anche: la recensione di OnePlus NORD 2