Chi possiede uno smartphone Android è portato per natura a voler sperimentare e provare nuove soluzioni sul proprio dispositivo: che si tratti di nuove custom ROM o nuovi set di icone, Android offre libero sfogo a chiunque voglia personalizzare la propria esperienza utente.

Omega Launcher è ricco di opzioni

Lawnchair è uno dei launcher di terze parti più popolari per via del suo aspetto molto simile a Google Pixel Launcher – a maggior ragione a seguito del lancio della versione Lawnchair 2 -, e in queste ore scopriamo dell’esistenza di Omega Launcher, una versione completamente open-source dell’app Lawnchair.

Al fianco dei classici elementi per la personalizzazione dell’esperienza utente, il programmatore Saul “otakuhqz” Henriquez ha aggiunto una serie di nuove funzionalità, correzioni del codice e miglioramenti vari come, ad esempio, la possibilità di proteggere l’avvio di alcune app solo tramite l’immissione di un codice PIN. Omega Launcher dispone di tutte le opzioni di personalizzazione che un utente Android si aspetterebbe da un launcher che condivide lo stesso codice di base di Lawnchair, con in aggiunta una serie di funzionalità molto interessanti.

Attualmente le versioni preliminari di Omega Launcher sono disponibili direttamente tramite la pagina di GitHub; alternativamente è possibile installare l’APK dell’applicazione attraverso l’apposita sezione sulle repository di GitHub.

