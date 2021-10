Quest’oggi, 1° ottobre, ho. Mobile svela il premio di ottobre per l’iniziativa ho. Più Passi che Giga: un buono del valore di 50 euro per i viaggi acquistati sul sito WeRoad.

Ecco il premio per il mese di ottobre

Come sempre, tutti gli utenti ho. Mobile interessanti al buono devono vincere la sfida mensile che consiste nell’accumulare un numero di Gigapassi maggiore rispetto ai giga consumati. Fino al 31 ottobre, quindi, gli utenti avranno l’opportunità di accumulare Gigapassi – 1 Gigapasso corrisponde a 10.000 passi – per tentare di riuscire a vincere il premio.

L’iniziativa di ho. Mobile, apprezzata da chi ama fare lunghe passeggiate, sprona quante più persone possibili a fare un minimo di attività fisica all’aperto, magari anche per scoprire le zone più belle delle nostre città oppure per chi ama superare i propri limiti nella corsa.

Partecipare all’iniziativa ho. Più Passi che Giga di ottobre è semplicissimo: basta avviare l’applicazione mobile ho. (link per Android | link per iOS), accedere alla sezione “Più Passi che Giga”, accettare le condizioni di servizio e l’informativa della privacy e fornire l’accesso ai dati raccolti tramite Google Fit su Android e con l’app Salute su iOS.

Infine, anche per questo mese resta in essere la collaborazione con Treedom che utilizza il traffico dati non utilizzato di ho. Più Passi che Giga per piantare un albero ogni 1000 terabyte risparmiati.

