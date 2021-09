Samsung è senza ombra di dubbio l’azienda di punta per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli ma, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, sembra che Huawei abbia in programma di competere contro il colosso sudcoreano all’interno di questa categoria di prodotti.

Huawei vuole sfidare Samsung sui foldable

Digital Chat Station, leaker piuttosto affidabile sulle novità in ambito Huawei, ha rivelato che il colosso cinese starebbe sviluppando un nuovo smartphone a conchiglia di fascia alta e rivolto al pubblico femminile (non si sa bene in che modo). Sebbene non ci siano informazioni circa le caratteristiche tecniche, il design e altre specifiche, si presume che Huawei stia lavorando a un prodotto in grado di competere con Samsung Galaxy Z Flip3 5G, ad oggi senza esitazione il miglior smartphone a conchiglia sul mercato mobile.

HONOR lavora a nuovi smartphone incredibili

A quanto pare, però, Huawei non è l’unica compagnia interessata a questa categoria di prodotti. Un brevetto inedito di Glory Terminal pubblicato dal CNIPA (China National Intellectual Property Administration), un’azienda cinese con stretti legami con HONOR, ha come protagonista uno smartphone con display avvolgente. Le immagini presenti all’interno della documentazione svelano un dispositivo con un display che riveste il telefono completamente, anche ai lati, ed è interrotto unicamente da una sottile striscia di telaio in cui è presente un modulo fotografico con quattro sensori. Quando il display viene completamente esteso si presume possa raggiungere una dimensione 3.5 volte maggiore rispetto quella di partenza che, secondo alcune valutazioni, potrebbe spingersi fino a 11 pollici.

La compagnia ha avanzato richiesta di brevetto anche per altri due smartphone, in questo caso entrambi incentrati sulla componente fotografica. Il primo presenta un modulo posteriore piuttosto imponente, suddiviso in due blocchi, in cui nel primo trovano posto quattro sensori e nell’altro un solo sensore di grandi dimensioni. Il secondo dispositivo, invece, svela un design con display a cascata, fotocamera punch hole con due sensori e un sistema fotografico posteriore nuovamente suddiviso in due blocchi ognuno dei quali composto da due sensori.

Questi brevetti sottolineano in maniera decisa quanto HONOR abbia intenzione di fare sul serio sia in ambito foldable che in ambito fotografico.

In copertina Huawei Mate 40 Pro

