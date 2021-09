Samsung Health è l’applicazione del colosso sudcoreano per tenere sotto controllo molti aspetti della propria vita, compresi quelli relativi agli allenamenti e alla forma fisica.

Novità aggiornamento 6.18.8.005 di Samsung Health

In queste ore l’azienda sta rilasciando l’aggiornamento alla versione 6.18.8.005 con diverse novità che vanno a toccare molti aspetti dell’applicazione, a partire dalla UI e non solo. Adesso gli utenti hanno la possibilità di selezionare diverse opzioni per quanto riguarda la scelta del proprio genere potendo cliccare sulle nuove voci “Altro” e “Preferisco non dirlo”.

Tutte le più importanti informazioni sul proprio profilo, le statistiche settimanali, i premi guadagnati durante il tempo e i propri record personali, saranno spostati tutti all’interno di un’unica schermata, diminuendo di molto la frammentazione dell’esperienza utente. Infine, la versione 6.18.8.005 introduce alcune correzioni di bug noti e va a migliorare le prestazioni generali dell’app che, lo ricordiamo, è disponibile anche per tablet, smartwatch, smart TV e fitness tracker.

Come aggiornare Samsung Health

La versione 6.18.8.005 di Samsung Health è attualmente in rilascio sul Galaxy Store e anche tramite il badge sottostante del Play Store; in caso contrario, potete scaricare e installare manualmente l’apposito APK tramite questo link di APK Mirror.

