Dopo aver visto le novità presenti all’interno della versione 94 di Google Chrome per Windows, Mac e Linux, il colosso di Mountain View ha iniziato il rollout della versione 94 di Google Chrome per Android.

Tutte le novità di Google Chrome 94

Molte delle novità presenti sulla nuova versione di Google Chrome sono le stesse di cui avevamo discusso a fine agosto con il rilascio della versione beta di Google Chrome 94. Uno degli aspetti più visibili della nuova release è senza ombra di dubbio la sempre più marcata presenza del Material You a livello della barra di ricerca, il selettore dei tab aperti e molto altro. Per trasformare la UI basta attivare i flag agli indirizzi chrome:flags#dynamic-color-android e chrome:flags#theme-refactor-android.

Trovano posto anche piccole novità per la gestione delle schede (o dei tab) con la relativa opzione per aprire un nuovo link in un’altra scheda e non più in un gruppo di tab, mentre la navigazione sul web viene resa ancora più sicura impostando la relativa opzione per forzare il protocollo HTTPS anche per tutte le connessioni HTTP, ove possibile.

Come aggiornare Google Chrome

L’aggiornamento alla versione 94 di Google Chrome è in rilascio sul Play Store e disponibile al download tramite il badge sottostante. In caso non fosse ancora disponibile per il vostro dispositivo, potete installare manualmente l’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.

Qui di seguito, infine, il video pubblicato da Google con un taglio prettamente indicato agli sviluppatori in cui vengono mostrate tutte le novità e i miglioramenti sotto il cofano.

Google Messaggi si tinge di Material You

Google continua a spingere sul piede dell’acceleratore per quanto riguarda l’adozione del Material You da parte delle sue applicazioni, e in queste ore l’ultima beta di Google Messaggi inizia a mostrare una implementazione piuttosto vasta del nuovo sistema grafico di Android 12, anche se con qualche piccola riserva.

La UI generale di Google Messaggi vede adesso l’introduzione di una barra di ricerca a forma di pillola, con gli angoli arrotondati, il tasto FAB è anch’esso squadrato. L’introduzione del Material You va a influire sulla tinta generale dell’app che prende spunto dai colori primari del wallpaper, anche se i dispositivi Google Pixel mancano ancora dell’introduzione del Dynamic Color a livello delle conversazioni.

Il supporto al Material You è in fase di rilascio con la versione 9.7.032 di Google Messaggi disponibile per gli iscritti al canale beta sul Play Store; per chi volesse il relativo APK sarà presto disponibile a questo link di APK Mirror.