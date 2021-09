In un evento di lancio tenuto oggi, Meizu ha annunciato gli smartphone Meizu 18s, Meizu 18s Pro e Meizu 18x. Mentre i primi due modelli sono solo versioni aggiornate di Meizu 18 e 18 Pro, Meizu 18x è uno smartphone nuovo con specifiche impressionanti, come il display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il chipset Snapdragon 870 e la tripla fotocamera da 64 MP.

Caratteristiche di Meizu 18x

Meizu 18x è il primo smartphone dell’azienda a impiegare il SoC Snapdragon 870 e viene fornito con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4x e fino a 7 GB di RAM estesa e un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Questo smartphone offre un pannello OLED da 6,67 pollici con un foro posizionato centralmente per alloggiare la fotocamera frontale da 13 MP.

Il display supporta una risoluzione Full HD+ con un rapporto di aspetto 20:9, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz, densità di pixel di 395 ppi, colori a 10 bit, luminosità di picco di 700 nit.

Il modulo fotografico posteriore è composto da un sensore principale Samsung GW3 da 64 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP.

Meizu 18x è alimentato da una batteria da 4.300 mAh che supporta la ricarica rapida da 30 W, mentre sul fronte della connettività questo dispositivo offre doppia SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e una porta USB-C.

Questo smartphone esegue Android 11 con interfaccia utente Flyme 9.2, è dotato di uno scanner di impronte digitali sotto il display e di un altoparlante super linear 1217, inoltre misura 165,1×76,35×7,99 mm e pesa 189 grammi.

Specifiche di Meizu 18X

Display FHD+ 20:9 da 6,67 pollici (2400×1080 pixel) AMOLED HDR10+ con frequenza di aggiornamento adattiva 120Hz, luminosità 700nit (picco) / 500nit (tipico), protezione Corning Gorilla Glass 6

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 888+ 5nm fino a 3,0 GHz con GPU Adreno 660

RAM LPDDR4X da 8 GB con memoria UFS 3.1 da 128 GB / 256 GB / RAM LPDDR4X da 12 GB con memoria UFS 3.1 da 256 GB

Doppia SIM (nano + nano)

Interfaccia utente Flyme 9.2 basato su Android 11

Fotocamera posteriore da 64 MP con sensore Samsung GW3, dimensione pixel 0,8 μm, apertura f/1,79, obiettivo 6P, flash LED, sensore Hi846 da 8 MP con obiettivo ultra grandangolare con apertura f/2,2, sensore di profondità da 2 MP con f/2/.4 apertura

Fotocamera frontale da 13 MP con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali in-display

Audio USB di tipo C, altoparlante lineare singolo 1216

Connettività 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C

Batteria da 4300 mAh (tipica) con ricarica rapida Super mCharge da 30 W, QC4+, ricarica PD30 W

Dimensioni: 165,1 x 76,35 x 7,99 mm; Peso: 189 g

Disponibilità e prezzi di Meizu 18x

Meizu 18x sarà in vendita in Cina dal 26 settembre, nelle colorazioni nero, bianco e blu sfumato, al prezzo di 2.599 Yuan (circa 342 euro) per la variante da 8 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione, al prezzo di 2.799 Yuan (circa 369 euro) per il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e al prezzo di 2.999 Yuan (circa 395 euro) per la variante da 12 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione.

Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

