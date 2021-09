Giornata ricca di importanti aggiornamenti software per Xiaomi e Samsung. Se il colosso sudcoreano rilascia le patch di sicurezza di agosto e settembre per diversi smartphone e tablet, il colosso cinese porta la beta interna di Android 12 sulla serie Xiaomi Mi 11 5G.

Patch di sicurezza per smartphone e tablet Samsung

Samsung Galaxy A52 5G

Partendo con ordine, Samsung Galaxy A52 5G sta ricevendo il firmware A526BXXU1AUI4 con le patch di sicurezza di settembre. Assieme ad esse, il changelog fa anche riferimento all’introduzione della funzione RAM Plus che dà modo agli utenti di prendere in prestito 4 GB di spazio interno e convertirlo in RAM virtuale – una funzione simile alla Extended RAM 2.0 di Vivo.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+

Venendo agli smartphone Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, l’azienda sta iniziando a pubblicare il firmware N97*FXXS7FUI1 dal peso pari a 146 MB con le patch di sicurezza di settembre. Al di fuori delle correzioni di sicurezza non dovrebbero trovare posto funzionalità aggiuntive.

Samsung Galaxy Tab S7

Il firmware T87*/T97*XXU2BUI1 per Samsung Galaxy Tab S7 non solo contiene le patch di sicurezza di settembre nella build da più di 1.2 GB, ma integra anche una serie di funzionalità inizialmente viste su Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Ecco il changelog ufficiale:

Miglioramento circa l’utilizzo del multitasking aggiunta la funzione per attivare la vista split view trascinando lo schermo aggiunta la funzione di transizione tra la visualizzazione pop-up e in split view pigiando il tasto più a lungo aggiunta la visualizzazione a tre parti per il multi-window

supporto alle funzionalità Labs

aggiunta una funzione per migliorare la qualità delle foto selezionate

Samsung Galaxy Tab S5e

Il firmware T720XXS2DUH1 per Samsung Galaxy Tab S5e non aggiunge molte funzionalità al di fuori delle patch di sicurezza di agosto.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Note 10, Tab S7 e Tab S5e

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy A52 5G, Note 10, Tab S7 e Tab S5e sono attualmente in rilascio in alcuni paesi europei. Potrebbero volerci diversi giorni prima di vederli sbarcare anche nel nostro Paese, ma nel mentre potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Beta interna di Android 12 su Xiaomi Mi 11 5G

Passando a Xiaomi, il colosso cinese ha iniziato a pubblicare il firmware 12.5 21.9.17 della MIUI 12.5 come beta interna di Android 12 per Xiaomi Mi 11 5G, Xiaomi Mi 11 Pro 5G e Xiaomi Mi 11 Ultra. Il firmware da 3.9 GB è ad uso e consumo dei soli utenti che sono stati accreditati al canale di beta test interno, e rappresenta il passaggio al kernel basato su Android 12.

Per tale motivo, al fine di ridurre al minimo eventuali complicazioni, l’azienda consiglia di effettuare un backup del telefono. Potrebbero esserci problemi circa le performance e la gestione dei consumi, oltre a eventuali malfunzionamenti o crash di app non ancora perfettamente compatibili con Android 12.

