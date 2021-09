La funzione Extended RAM 2.0 di Vivo, ideata per incrementare la memoria RAM degli smartphone pescando dallo spazio a disposizione sulla memoria interna (ROM), sarà presto disponibile con il prossimo aggiornamento software di settembre per i modelli Vivo X60 Pro (qui la nostra recensione), Vivo V21 e Vivo Y72.

Arriva su Vivo X60 Pro, V21 e Y72

Una volta disponibile, Extended RAM 2.0 permetterà agli utenti di beneficiare fino a 4 GB di memoria RAM in più che, a livello di user experience, si traduce in un sistema operativo più fluido, una migliore transizione tra le applicazioni e utilizzare anche più app contemporaneamente.

“In vivo siamo costantemente impegnati nella ricerca di soluzioni che possono migliorare i nostri prodotti e superare le aspettative dei nostri utenti. Quest’ultima funzionalità risponde in maniera puntuale alle esigenze crescenti degli utenti in termini di performance in situazioni in cui, ad esempio, vi è la necessità di utilizzare più app contemporaneamente – ha dichiarato Ettore Patriarca, Marketing and Retail Director di vivo Italia. Non ci siamo limitati ad aggiornare solo i top di gamma, ma abbiamo esteso questo aggiornamento anche ai prodotti di fascia media, permettendo così a un numero più elevato di utenti di migliorare la propria user-experience con i nostri smartphone.”

Entrando nel dettaglio, lo smartphone Vivo X60 Pro, che già di suo integra 3 GB di Extended RAM, disporrà così di 4 GB di RAM aggiuntiva; lo stesso vale per lo smartphone Vivo V21 che passerà da 3 a 4 GB di Extended RAM, mentre il modello Vivo Y72 guadagnerà 4 GB di Extended RAM in quanto non supportava questa funzionalità.

In copertina Vivo X60 Pro

