Dopo le numerose novità rilasciate da Telegram con l’arrivo della versione 8.0, in queste ore la popolare applicazione di messaggistica istantanea riceve l’aggiornamento 8.0.1 con una lunga lista di nuove funzionalità.

Novità aggiornamento 8.0.1 di Telegram

Per rendere ogni chat personale e differente dalle altre, il team di Telegram ha pensato bene di introdurre il supporto ai temi per le chat. Il team di designer ha aggiunto 8 temi tra cui scegliere da applicare alle chat in cui si sta partecipando, così da variare il colore delle bolle dei messaggi, gli sfondi animati e quelli a motivi unici per personalizzarle secondo i propri gusti.

Per cambiare il tema della chat basta tappare sul titolo > selezionare i tre pallini (⋮) in alto > e selezionare la voce Cambia colori. Ogni tema dispone di una versione per il tema chiaro e scuro in modo da seguire automaticamente il tema generale dell’app.

Le emoji rappresentano senza dubbio il mezzo più rapido per esprimere uno stato d’animo, e con l’aggiornamento 8.0.1 di Telegram il team di sviluppatori ha deciso di donare un tocco in più ad alcune tra le più popolari emoji utilizzate sulla piattaforma – . Quando viene condivisa uno delle emoji elencate, un tap su di essa attiva nuove animazioni a tutto schermo accompagnate da un pattern di vibrazioni.

Per le chat di gruppo arrivano le conferme di lettura, facilmente visionabili tenendo premuta la bolla di un messaggio così da notare immediatamente quali membri del gruppo lo hanno letto. Se, invece, siete soliti andare in diretta, con questo aggiornamento gli amministratori di un gruppo possono registrare le dirette e la chat video per condividerle con gli eventuali membri che non hanno potuto partecipare.

Il file registrato viene caricato immediatamente all’interno dei Messaggi salvati.

Come aggiornare Telegram

L’aggiornamento 8.0.1 di Telegram è immediatamente disponibile sul Play Store tramite il badge sottostante; in caso contrario, potete installare manualmente l’APK attraverso questo link di APK Mirror.

Infine, come sottolinea lo stesso Pavel Durov in un post, alcuni utenti Android stanno sperimentando qualche piccolo problema a seguito dell’aggiornamento. Nel caso in cui capitasse anche a voi, in attesa di ricevere un fix, potete aggirare l’impasse scollegandovi e ricollegandovi.