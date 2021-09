Telegram rappresenta una delle app di messaggistica istantanea più popolari, probabilmente l’unica soluzione alternativa a WhatsApp capace di competere alla pari con quest’ultima grazie ad un continuo lavoro di miglioramento dei suoi sviluppatori, che nelle scorse ore hanno annunciato il rilascio della versione 8.0.

Le novità della versione 8.0 di Telegram

Così come apprendiamo dal post pubblicato sul blog ufficiale, con questo update vengono introdotte diverse novità, come le dirette streaming con un numero illimitato di spettatori in gruppi e canali, il miglioramento delle funzionalità di inoltro dei messaggi, un nuovo semplice modo per passare al successivo canale non letto, un pannello sticker migliorato e nuove emoji animate.

Iniziando dalle dirette streaming, queste ora possono avere un numero di utenti illimitato e ciò vale sia per quelle nei canali che per quelle nelle chat video di gruppo.

Con questo aggiornamento migliora anche il funzionamento dell’inoltro: toccando l’etichetta “Inoltro messaggio” sopra la barra di scrittura, infatti, l’utente visualizzerà un’anteprima che mostra come saranno i messaggi dopo il loro invio e offrirà alcune opzioni per la personalizzazione (come nascondere il nome del mittente o le didascalie).

Ed ancora, una volta installata la versione 8.0 di Telegram sarà possibile scorrere i canali seguiti e andare a quello successivo non letto senza tornare alla propria lista chat effettuando uno swipe dal basso verso l’alto quando si raggiunge la fine di un canale.

Migliora anche il sistema di gestione degli adesivi, in modo da aiutare gli utenti a trovare quello giusto: in primo piano vengono mostrati quelli usati di recente (con la possibilità di salvare un set per il futuro), scorrendo i vari set si ingrandiscono le miniature e vengono mostrati i relativi nomi e le anteprime diventano più grandi.

Tra le altre novità troviamo la visualizzazione del messaggio “Sta scegliendo uno sticker” per informare l’utente che il suo interlocutore è alla ricerca di un adesivo, un contatore dei commenti non letti quando si apre la sezione dei commenti che ha nuovi messaggi e nuove faccine animate.

Così come apprendiamo da 9to5Google, con questa versione dell’app di messaggistica arriva anche la fine del supporto a Wear OS e la sua scomparsa dal relativo store: ciò significa che non potrà più essere scaricata ma dovrebbe rimanere disponibile sugli smartwatch su cui è già installata.

Potete scaricare la versione 8.0 di Telegram per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: