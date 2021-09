Il presunto Samsung Galaxy Tab A8 2021 si mostra nelle prime immagini, dandoci modo di scoprire come dovrebbe essere il prossimo tablet Android “economico” del marchio. Non solo: sono spuntate anche alcune delle possibili specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: prime immagini e specifiche tecniche

Come sappiamo Samsung sta ancora puntando sul settore dei tablet Android: oltre alla serie S capitanata da Samsung Galaxy Tab S7+, ha sul listino anche la più abbordabile serie Galaxy Tab A7 (con modelli Wi-Fi e LTE da 10,4″ e Lite da 8,7″). A quanto pare anche coi prossimi modelli potremmo avere a disposizione una gamma simile, viste le indiscrezioni su Samsung Galaxy Tab S8 e ciò di cui stiamo per parlare.

Samsung Galaxy Tab A8 2021 (nome non definitivo) dovrebbe essere un tablet di fascia media dal prezzo contenuto, ma comunque dalle caratteristiche interessanti. In base a quanto trapelato potrebbe disporre di un display da 10,4 pollici a risoluzione Full-HD+, di una fotocamera posteriore da 8 MP, di quattro speaker con supporto a Dolby Atmos e di connettività Wi-Fi ed LTE (nell’apposita variante). Non dovrebbero mancare la porta per il jack da 3,5 mm e quella USB Type-C.

Le immagini suggeriscono un tablet con cornici non troppo contenute, un design semplice ma pulito e una fotocamera leggermente sporgente. Le dimensioni, secondo quanto riportato, dovrebbero essere di 246,7 x 161,8 x 6,9 mm (8,7 in corrispondenza dell’obiettivo). Per ora è tutto ciò che sappiamo, ma se volete saperne di più sul look del tablet avete a disposizione anche un video con vista a 360 gradi.

Torneremo sicuramente a parlare di Samsung Galaxy A8 2021, quindi continuate a seguirci.

in copertina Samsung Galaxy Tab S7

