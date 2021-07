Samsung è uno dei produttori Android che hanno continuato a puntare anche sul settore dei tablet, proponendo modelli di fascia alta, media e bassa e tra quelli in arrivo nei prossimi mesi vi sono Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra.

Cosa sappiamo della serie Samsung Galaxy Tab S8

Nelle scorse ore è stato Ice Universe a fornirci su Twitter qualche anticipazione su Samsung Galaxy Tab S8+ e Galaxy S8 Ultra, device che dovrebbero arrivare sul mercato con i nomi in codice rispettivamente SM-X806x e SM-X906x.

A dire del popolare leaker, il modello Plus dovrebbe poter contare su una batteria da 10.090 mAh mentre la variante Ultra dovrebbe vantare una batteria da 11.500 mAh.

Samsung Galaxy Tab S8+ dovrebbe essere lanciato all’inizio del prossimo anno insieme alla serie Samsung Galaxy S22 e con interfaccia One UI 4.0 (quella che sarà basata su Android 12) mentre per il modello Ultra potrebbe essere necessario avere un po’ di pazienza in più.

Tra i punti di forza della nuova serie di tablet del colosso coreano vi dovrebbe essere il processore Qualcomm Snapdragon 895, cioè la prossima generazione di punta di chip del produttore statunitense e ciò dovrebbe aiutare i device a competere con Apple iPad, ossia quello che resta l’attuale leader del mercato.

Ricordiamo che Qualcomm dovrebbe presentare la CPU Snapdragon 895 alla fine del 2021 e tra le sue caratteristiche vi dovrebbe essere la realizzazione con tecnologia a 4 nm.

Tra le altre feature della serie Galaxy Tab S8 vi dovrebbero essere un display OLED da 11 pollici (modello “base”), 12,4 pollici (modello “Plus”) o 14,6 pollici (modello “Ultra”) con refresh rate a 120 Hz, 8 GB o 12 GB di RAM, tre tagli di memoria (128 GB, 256 GB o 512 GB), il supporto S Pen e quattro altoparlanti.

Sarà interessante scoprire i prezzi scelti dal produttore coreano per rendere competitivi i propri nuovi tablet di punta.

* * * Nell’immagine in alto il Samsung Galaxy Tab S7 Plus

