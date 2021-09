Ci sono altissime probabilità che Motorola stia per portare in Europa un bel po’ di smartphone della serie G, tra cui Motorola Moto G60 e Motorola Moto G60s. La novità, pubblicizzata dalla stessa casa alata sui profili Facebook per il mercato cecoslovacco, serbo e slovacco, fa riferimento a una immagine teaser in cui si capisce che ci sarà un qualche tipo di sorpresa alle ore 10:00 del giorno 20 settembre.

Due nuovi smartphone in arrivo in UE

Alcune informazioni pubblicate in rete vedono, ad esempio, il modello Motorola Moto G60 in prima pagina sullo store ufficiale serbo con tanto di tasto di acquisto che però non conduce effettivamente al carrello – potrebbe trattarsi di un bug del sito o del fatto che sta per arrivare e sarà effettivamente acquistabile solo a partire dal 20 settembre.

Passando poi al sito ceco, si scopre che sia Motorola Moto G60 e Motorola Moto G60s hanno il tag “Nuovo”; il primo è ancora oggi etichettato come “esaurito”, mentre il secondo è acquistabile al prezzo di circa 275 euro. Sullo store sloveno, invece, il modello Motorola Moto G60s è acquistabile a circa 270 euro mentre Motorola Moto G60 è etichettato come “esaurito”.

Sommando queste informazioni, sembra piuttosto probabile che la compagnia stia sistemando gli ultimi dettaglio per portare i sopracitati smartphone in Europa. Venendo al nostro Paese, sullo store ufficiale scopriamo che il modello Motorola Moto G60s è acquistabile al prezzo di 279,90 euro, ma non c’è traccia di Moto G60.

