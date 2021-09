Samsung annuncia nuove microSD che vanno ad ampliare l’offerta di memorie di archiviazione per utenti finali e professionisti. Si tratta della nuova gamma PRO Plus e della gamma EVO Plus in versione ridisegnata e migliorata: scopriamone le caratteristiche.

Nuove microSD per Samsung: ecco le nuove serie PRO Plus ed EVO Plus

Samsung ha presentato oggi la nuova gamma di microSD PRO Plus e la gamma ridisegnata e migliorata di microSD EVO Plus: i prodotti sono caratterizzati da una elevata velocità di lettura e scrittura, da una durabilità migliorata e da un’ampia varietà di opzioni di capacità.

In base a quanto dichiarato dal produttore le nuove microSD sono l’ideale per catturare foto in alta qualità e video in 4K sia sui dispositivi mobile, come gli smartphone Android, sia su action cam e droni, anche nelle condizioni più estreme. Offrono infatti sei livelli di protezione (due in più della generazione precedente), con maggior resistenza ad acqua, temperature estreme, raggi X, usura, cadute e impatto magnetico. Samsung garantisce inoltre una garanzia di 10 anni.

Le microSD PRO Plus sono una vera novità e sono progettate per i content creator più esigenti: mettono infatti a disposizione una velocità di lettura/scrittura fino a rispettivamente 160 MB/s e 120 MB/s e vengono lanciate nelle capacità da 128, 256 e 512 GB. Le EVO Plus, disponibili nei tagli da 64, 128, 256 e 512 GB, sono pensate per la tranquillità e garantiscono una elevata affidabilità e performance costanti nell’uso quotidiano: in questo caso abbiamo una velocità di trasferimento fino a 130 MB/s e una velocità di lettura sequenziale fino a 1,3 volte maggiore rispetto alla versione precedente.

Tutte le nuove microSD Samsung possono vantare un look rinnovato con design Blue Wave. Per il momento non sono stati diffusi dettagli riguardanti la disponibilità e i prezzi, ma siamo certi che ne sapremo di più a breve.

