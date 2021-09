Il team di Google Pixel continua a pubblicare nuove raccolte di sfondi dedicate a determinati temi culturali e sociali e l’ultimo della serie è quello che festeggia il mese del patrimonio ispanico (Hispanic Heritage Month), appuntamento che va dal 15 settembre al 15 ottobre.

A differenza di quanto avvenuto in occasione della Giornata internazionale dell’amicizia del 30 luglio, Google stavolta non ha rilasciato i tre sfondi in anticipo.

Realizzati dall’artista messicano SENKOE, i tre sfondi Google Pixel sono dedicati alla vita preispanica e all’antica cultura messicana:

Totem – nell’immaginario precolombiano convergono tutte le storie legate al cosmo e agli elementi naturali

– nell’immaginario precolombiano convergono tutte le storie legate al cosmo e agli elementi naturali Raíces – il cuore della cultura ispanica trova le sue radici nel misticismo e nella magia

– il cuore della cultura ispanica trova le sue radici nel misticismo e nella magia El árbol de la vida – simboleggiando il bene e il male, la notte e il giorno, l’albero della vita è una vibrante festa dei sensi

Questo trio di sfondi si va a unire ad altri 21 rilasciati negli ultimi mesi e anche questi non sono particolarmente ottimizzati per la fotocamera frontale di Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G o Pixel 5.

I tre nuovi sfondi sono disponibili sui Google Pixel nell’app Sfondi e Stile. I possessori di altri device possono scaricarli attraverso i seguenti link:

Google prepara un evento per il 29 settembre

E sempre a proposito del colosso di Mountain View, per il 29 settembre ha in programma un evento in diretta streaming intitolato Search On 2021, appuntamento in occasione del quale annuncerà le ultime innovazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale studiate per rendere l’informazione più utile.

Probabilmente Google lancerà un aggiornamento della sua tecnologia Multitask Unified Model (MUM) annunciata al Google I/O 2021 di maggio e grazie alla quale gli utenti dovrebbero poter rivolgere domande più complesse e ottenere ugualmente risposte soddisfacenti.

Per esempio, dopo avere scattato una foto ai propri scarponi da trekking si potrebbe chiedere se sono adatti per fare un’escursione sul Monte Fuji e MUM saprebbe collegare l’immagine alla domanda e dare una risposta adeguata.

A fine mese ne sapremo di più.