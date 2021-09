Qualche giorno fa Xiaomi ha annunciato tramite i propri canali social ufficiali che il 15 settembre sarebbe stata una giornata ricca di novità eccitanti per tutti. Ancora una volta il colosso cinese non ha tradito le attese, e insieme alle novità annunciate nella giornata di ieri, e nell’ottica di portare nuovi servizi e prodotti intelligenti ai consumatori europei, arriva nel vecchio continente anche Xiaomi Pad 5, il tablet annunciato in Cina qualche settimana fa.

A proporlo è Goboo, la piattaforma di e-commerce con base in Europa, che in collaborazione con Xiaomi lancia la prima pre-vendita ufficiale di Xiaomi Pad 5, destinato ad attirare l’interesse dei tantissimi Mi Fan da tutto il nostro continente. Fondata solamente lo scorso anno, la missione di Goboo è quella di costruire una piattaforma efficiente e professionale pronta a portare sui mercati europei la migliore tecnologia.

Per riuscire nel proprio intento Goboo ha stretto numerose collaborazioni ufficiali con i brand più conosciuti nel mondo della tecnologia. Nell’ottica di mantenere alto l’interesse degli acquirenti, ogni link è controllato in maniera accurata, vengono introdotti a listino nuovi prodotti, accuratamente selezionati, offrendo un’esperienza di acquisto senza precedenti e senza costi nascosti.

Fin dalla sua nascita Goboo ha sempre avuto l’utente al centro dei propri interessi, mettendo al primo posto i valori fondamentali in questo mercato, come integrità, innovazione ed efficienza. Attualmente lo store online ha stretto accordi con un centinaio di brand, tra i quali Xiaomi, particolarmente apprezzato anche in Europa. Nel solo corso di quest’anno sono previsti almeno 35 eventi, e Goboo è pronta a portare le migliori novità ai propri clienti, spesso con sconti limitati e offerte speciali che accompagnano il lancio di nuovi prodotti.

A differenza di molti negozi concorrenti, che hanno la base in Estremo Oriente, Goboo spedisce ogni prodotto dai magazzini europei, con una rete logistica in grado di raggiungere in tempi rapidi 21 Paesi in Europa. I tempi variano dai 2 ai 7 giorni, con 14 giorni di tempo per restituire i propri acquisti senza dover fornire alcuna motivazione, 30 giorni di garanzia dalla piattaforma e due anni di garanzia commerciale per ciascun prodotto venduto, al fine di garantire sonni tranquilli a ogni utente.

Quest’anno dalla collaborazione tra Xiaomi e Goboo sono arrivati, con offerte di lancio esclusive, Redmi Note 10 Pro e POCO X3 Pro e ora tocca a Xiaomi Pad 5, che fino al prossimo 23 settembre sarà protagonista di un lancio esclusivo sulla piattaforma e-commerce di Goboo. Oltre a godere dello speciale prezzo di lancio, per chi acquisterà il nuovo tablet su Goboo ci sono ulteriori vantaggi.

Ricordiamo che Xiaomi Pad 5 è il più recente tablet del colosso cinese, il primo a perdere il prefisso Mi, con uno schermo WQHD+ da 11 pollici a 120 Hz, con una tecnologia TrueDisplay in grado di riprodurre oltre un miliardo di colori. Da segnalare inoltre la presenza di quattro speaker con supporto al Dolby Atmos per una esperienza sonora decisamente immersiva.

Curata anche la parte della batteria, con l’unità da 8,720 mAh che permette di offrire oltre 16 ore di riproduzione video, oltre 10 ore di gioco e più di cinque giorni di sola riproduzione musicale. La presenza dio una fotocamera frontale da 8 megapixel e di una posteriore da 13 megapixel permettono di effettuare videochiamate e di scattare foto o inquadrare oggetti e documenti da mostrare nelle riunioni di lavoro.

La potenza di calcolo è garantita dalla presenza di uno Snapdragon 860, con processo produttivo a 7 nanometri e CPU octa core a 2,96 GHz, più che sufficiente anche per i compiti più gravosi. Tutto questo viene proposto a un prezzo particolarmente aggressivo, scontato di ben 100 euro rispetto al prezzo di lancio.

Si parte infatti da 299 euro (invece di 399 euro) per la versione 6-128 GB, mentre il modello con 6-256 GB di memoria è in vendita a 349 euro invece di 449 euro. E per i primi 100 acquirenti in regalo accessori per il valore di 49 euro, con custodia e pellicole protettive. Ci sono inoltre alcune iniziative che permettono di vincere un Pad 5, postando la vostra recensione o condividendo l’offerta Goboo sui vostri social. Senza scordare il diritto di recesso di 14 giorni e le spedizioni gratuite che, essendo effettuate dall’Europa, non saranno gravate da ulteriori dazi o tasse.

Non vi resta dunque che correre sul sito di Goboo, utilizzando il link sottostante, e approfittare di questa straordinaria offerta di lancio per Xiaomi Pad 5.

Acquista Xiaomi Pad 5 su Goboo

Informazione Pubblicitaria