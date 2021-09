Il team di Instagram ha confermato di stare sviluppando una nuova funzionalità chiamata “Preferiti”, in virtù della quale gli utenti potranno selezionare determinati account i cui post saranno visualizzati in alto nel proprio feed.

Si tratta di una funzionalità simile a quella già disponibile su Facebook e che consente agli utenti di avere un più elevato controllo sull’algoritmo che gestisce il feed delle notizie sul popolare social network (è possibile selezionare fino a 30 amici o pagine).

Su Instagram è in arrivo la funzionalità dei Preferiti

Stando a quanto è stato scoperto da Alessandro Paluzzi, gli utenti potranno cercare tra gli account Instagram che stanno attualmente seguendo per creare un elenco di preferiti e tale elenco potrà essere modificato in qualsiasi momento (il social network precisa che gli utenti non verranno avvisati quando vengono aggiunti ai Preferiti di qualcuno).

Pare che Paluzzi sia riuscito ad aggiungere contatti all’elenco dei preferiti ma non ha ancora notato alcuna modifica al feed di Instagram dopo averlo fatto e ciò potrebbe significare che la funzionalità è ancora in fase di realizzazione e il rilascio per tutti gli utenti non è imminente.

Così come apprendiamo da TechCrunch, il team del social network ha confermato che si tratta di una funzionalità prototipo ancora in fase di sviluppo e non ha pertanto fornito ulteriori dettagli su ciò che offrirà agli utenti né su quando potrebbe essere lanciata a livello globale.

Senza dubbio una funzione di questo tipo potrebbe essere accolta positivamente da chi desidera avere un maggiore controllo sull’algoritmo che determina l’ordine dei post da visualizzare, permettendo di dare priorità agli account più importanti per ciascun utente e mettendo da parte altri criteri (come, ad esempio, quello basato sulla data di pubblicazione).

La speranza è di avere presto nuovi dettagli dal team di sviluppatori.

