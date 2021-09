Xiaomi accoglie le offerte Autumn Sale sullo store online: smartphone e tanto altro

Oggi, 13 settembre 2021, parte la nuova iniziativa promozionale dello store online di Xiaomi: “Autumn Sale – Round 1” terminerà domenica 19 settembre e comprende offerte su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO e su tanti altri prodotti e una promozione per gli ordini superiori a 500 euro.

“Autumn Sale – Round 1” (dal 13 al 19 settembre): promozioni attive

Come detto in apertura, il Round 1 delle offerte Autumn Sale dello store online di Xiaomi è iniziato oggi (13 settembre) e si concluderà domenica.

La prima promozione da prendere in esame è quella descritta molto semplicemente nel banner: per tutta la settimana, in abbinamento a tutti gli ordini di importo superiore a 500 euro, verrà incluso gratuitamente un umidicatore Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier (del valore commerciale di 69,99 euro).

In secondo luogo, su diversi prodotti sono previsti dei bundle regalo. Ad esempio, su alcuni smartphone è incluso l’auricolare Bluetooth Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic (del valore commerciale di 14,99 euro), mentre su qualche smart TV viene offerto in regalo lo Xiaomi Mi Smart Speaker.

Rimane, inoltre, la possibilità di invitare amici per ottenere coupon da 10 euro (è possibile arrivare ad un massimo di 50 euro invitandone altri). Questo senza dimenticare il classico sistema di raccolta dei Mi Point (che su alcuni prodotti sono doppi).

Come sempre, i nuovi clienti che effettuino ordini tramite l’app Mi Store hanno diritto ad uno sconto extra di 5 euro. Infine, su alcuni prodotti appositamente indicati, è possibile pagare in 12/24 mesi a tasso zero tramite Findomestic.

Offerte Xiaomi “Autumn Sale – Round 1” (dal 13 al 19 settembre)

A questo punto passiamo subito alle offerte sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO:

Speciale Ecosystem

Adesso mettiamo da parte gli smartphone e diamo un’occhiata alle altre offerte sui tanti e vari prodotti dell’ecosistema Xiaomi: