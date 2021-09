Il team di sviluppatori di WhatsaApp lavora senza sosta al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.19.2.

Le novità della versione 2.21.19.2 di WhatsApp Beta per Android

Così come apprendiamo da WABetaInfo, con questa nuova versione dell’applicazione gli sviluppatori introducono un design rinnovato per le informazioni di gruppo (simile a quello già introdotto in una precedente release beta per le informazioni di un account business).

Ecco il nuovo design della schermata con le informazioni di un gruppo:

Essendo ancora in fase di sviluppo, questa interfaccia non è completa e presenta alcune piccole imperfezioni. Quando il lavoro degli sviluppatori sarà concluso, tale nuova UI sarà messa a disposizione dei beta tester attraverso una futura release beta dell’applicazione mentre al momento è difficile fare previsioni su quando potrebbe essere implementata anche in una versione stabile dell’app di messaggistica.

Per saperne di più, pertanto, non possiamo fare altro che attendere informazioni ufficiali dal team di WhatsApp, impegnato al momento anche in altre importanti novità, come ad esempio lo sviluppo di un nuovo sistema per le richieste da parte degli utenti di revisione di eventuali ban subiti.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.19.2 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

