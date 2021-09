La serie OPPO Reno6 ha finalmente una data di lancio globale: dopo la presentazione ufficiale di OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 Pro+ 5G avvenuta in Cina a fine maggio, il momento si avvicina anche per l’Europa.

Ecco la data dell’evento di lancio globale di OPPO Reno6, Reno6 Pro e Reno6 Pro+ 5G

L’evento di lancio di OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 Pro+ 5G è stato fissato per il 9 settembre 2021, alle ore 10:30 del mattino (CET). In base alle indiscrezioni sappiamo che gli smartphone che arriveranno in Europa potrebbero avere qualche differenza nelle specifiche rispetto alle versioni commercializzate altrove, come ad esempio nel comparto fotografico e nel SoC (forse uno Snapdragon 870 invece del MediaTek Dimensity 1200 nel modello Pro).

Tutti e tre dovrebbero comunque mettere a disposizione un display AMOLED a risoluzione Full-HD con refresh rate di 90 Hz (6,43 pollici per OPPO Reno6 5G e 6,55 per gli altri due), almeno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla o quadrupla fotocamera posteriore e Android 11 con ColorOS 11.3. Per tutti i dettagli ufficiali dovremo comunque attendere ancora un mesetto.

La presentazione di OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 Pro+ 5G è dunque fissata per giovedì 9 settembre 2021, e noi di TuttoAndroid non mancheremo di seguirla in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch. Qui sotto trovate il link per seguire l’evento e scoprire tutto sulla nuova famiglia Reno6 di OPPO

Potrebbe interessarti: recensione Oppo Watch