Il team di Vodafone ha dato il via ad una nuova campagna in virtù della quale ad alcuni suoi ex clienti viene proposto di ritornare a questo operatore attivando l’offerta Special 50 Digital Edition.

Si tratta di una soluzione all inclusive che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati (con copertura 4G) al costo di 7 euro al mese (con addebito su credito residuo).

Vodafone stuzzica i suoi ex clienti e prova a farli tornare

Questo è il messaggio che gli ex clienti selezionati da Vodafone stanno ricevendo:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 13/09

Una volta ricevuto l’SMS, i clienti selezionati possono recarsi entro lunedì 13 settembre 2021 presso uno dei negozi fisici dell’operatore per attivare la promozione oppure possono andare sul suo sito Web e procedere all’attivazione online. Per quanto riguarda il costo di attivazione e quello della nuova SIM, con questa campagna sono entrambi gratuiti.

I contenuti inclusi nell’offerta Special 50 Digital Edition possono essere usati anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea e nel Regno Unito (le chiamate e gli SMS alle medesime condizioni nazionali, il traffico dati con un limite mensile).

Bisogna precisare che si tratta di offerte personalizzate, quindi altri ex clienti di Vodafone potrebbero ricevere la medesima offerta con modifiche per quanto riguarda il canone mensile o il termine entro cui è necessario procedere alla sua attivazione.

