Vodafone ha appena lanciato una nuova promozione per l’offerta convergente Family Plan che combina la rete fissa con una SIM che include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità.

La promozione è disponibile solo online da oggi 7 Settembre 2021 e fino a nuova comunicazione.

Vodafone Family Plan a prezzo scontato per Fibra e tutto illimitato su SIM 5G

La promozione prevede un costo mensile scontato di 2 euro al mese per l’offerta Vodafone Family Plan che passa a 37,90 euro al mese anziché 39,90 euro al mese.

Attivando Family Plan con la promo online si otterrà una linea di rete fissa in FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps con chiamate illimitate e in più una SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità e verrà tutto addebitato in un’unica fattura.

Questa promozione è riservata ai nuovi clienti Vodafone sia di rete mobile che di rete fissa che dovranno quindi attivare un nuovo numero, o effettuare la portabilità da altro operatore, sia per la linea fissa che per quella mobile.

Dal 1° Settembre 2021 le offerte Family Plan non prevedono di base alcun costo di attivazione, inoltre la Vodafone Station è inclusa gratuitamente (in sconto merce), senza costi aggiuntivi e senza determinare alcun vincolo.

Le offerte Family Plan per i nuovi clienti sono sempre valide solo con l’attivazione di una linea fissa in FTTC o Fibra FTTH, escluse quindi le attivazioni in ADSL.

Per attivare un’offerta Family Plan è necessario che entrambe le linee Vodafone, fissa e mobile, siano intestate allo stesso cliente, inoltre i clienti Vodafone Family Plan possono usufruire di un listino dedicato per l’acquisto a rate di smartphone e prodotti per la smart home a prezzi scontati.

La promozione Vodafone Family Plan è attivabile qui.

