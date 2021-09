Se state pensando da un po’ di acquistare Samsung Galaxy Tab S7 o Samsung Galaxy Tab S7+ potrebbe essere arrivato il momento giusto: sul Samsung Shop è disponibile un nuovo codice sconto che permette di risparmiare 200 euro fino alla fine del mese.

Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ in super offerta con questo coupon

Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ sono stati lanciati circa un anno fa, ma ci sarà da aspettare ancora qualche mese prima di conoscere i successori, attesi per inizio 2022. Se siete alla ricerca di un nuovo tablet Android l’offerta del Samsung Shop potrebbe fare al caso vostro: fino al 30 settembre è infatti possibile risparmiare 200 euro sull’acquisto dei due dispositivi.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy Tab S7 offre un display LCD da 11 pollici a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865+, connettività Wi-Fi o Wi-Fi+LTE e batteria da 8000 mAh, mentre Samsung Galaxy Tab S7+ si differenzia principalmente per lo schermo AMOLED da 12,4 pollici (sempre a 120 Hz) e per la disponibilità di una versione 5G.

Come fare? Basta aggiungere Samsung Galaxy Tab S7 o Samsung Galaxy Tab S7+ al carrello e all’interno di quest’ultimo digitare il codice sconto PROMOTABLET. Per acquistare i tablet potete seguire il link qui in basso.

acquista Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ con coupon da 200 euro

