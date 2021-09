Nonostante Samsung Internet sia già il browser preferito da molti utenti di smartphone e tablet, l’azienda continuato a migliorarlo.

Come consuetudine i cambiamenti importanti arrivano prima sui canali beta per essere testati a dovere prima di sbarcare nelle versioni stabili. La nuova versione beta del browser di Samsung è ora disponibile e introduce una manciata di novità.

Suggerimenti di ricerca migliorati

La ricerca in Samsung Internet 16 beta migliora grazie ai suggerimenti avanzati. Durante la digitazione nella barra degli indirizzi, il browser ora mostra suggerimenti di ricerca più pertinenti basati sul testo inserito, sui segnalibri e sulla cronologia di navigazione.

Ad esempio, Samsung Internet può mostrare le informazioni meteo direttamente nella scheda dei suggerimenti di ricerca quando si digita “meteo” seguito da una località.

Supporto per lo zoom della pagina e nuovo motore Chromium

Samsung Internet 16 beta permette di ingrandire il testo e l’interfaccia utente su tutti i siti Web, indipendentemente dal fatto che supportino o meno lo zoom, ma al momento non sono presenti opzioni per salvare i livelli di zoom per ogni sito web.

Con il rilascio di Samsung Internet 16 Beta, l’azienda ha anche aggiornato il motore Web a Chromium M92 per supportare nuove funzionalità.

Anti-tracking basato su immagini

Alcuni siti di monitoraggio utilizzano immagini di piccole dimensioni quasi invisibili per tracciare in modo dannoso gli utenti su domini diversi, creando lentamente un profilo sull’utente. L’anti-tracking intelligente di Samsung Internet 16 beta ora è in grado di bloccare i tracker dannosi basati su immagini mimetizzate in questi siti Web.

Come provare in anteprima le novità di Samsung Internet

Per provare queste novità prima che arrivino nella versione stabile è sufficiente installare l’ultima versione beta di Samsung Internet tramite Galaxy Store o Play Store.

