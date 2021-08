A distanza di poco più 8 anni dalla sua nascita, Telegram ha finalmente raggiunto un traguardo molto importante: 1 miliardo di download globali. Il record, segnalato da Sensor Tower, è stato raggiunto lo scorso venerdì ed è diretta conseguenza di una crescita repentina che sta interessando la creatura di Pavel Durov da ormai diversi mesi.

1 miliardo di download per Telegram

L’India, proprio come per WhatsApp, rappresenta il Paese con la user base più importante per Telegram, pari al 22% del suo totale, seguita poi da Russia e Indonesia. “L’India è seguita da Russia e Indonesia, che rappresentano rispettivamente circa il 10% e l’8% di tutte le installazioni. Le installazioni dell’app hanno accelerato nel 2021, raggiungendo circa 214,7 milioni di installazioni nella prima metà del 2021, in crescita del 61% anno su anno rispetto ai 133 milioni del primo semestre 2020“, sottolinea Sensor Tower.

Ovviamente il numero complessivo di download di un’applicazione non è una metrica valida per valutare il numero di utenti attivi, che già di suo ha superato quota 500 milioni al mese, ma è comunque un risultato ragguardevole per un’applicazione che, a differenza di WhatsApp, non può contare sull’enorme potenza di fuoco di Facebook.

