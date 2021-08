Nell’ambito del modding Android e delle custom ROM, LineageOS è senza ombra di dubbio uno dei nomi più noti e apprezzati nell’intero panorama. Il team di sviluppatori è costantemente impegnato ad accogliere sempre più smartphone, ed in queste ore cresce il numero di dispositivi che possono installare LineageOS 18.1 (basata su Android 11).

Cresce il numero di smartphone supportati

Ecco la lista dei nuovi smartphone che supportano LineageOS 18.1:

POCO F3/Redmi K40/Xiaomi Mi 11X (alioth)

POCO X3 Pro (vayu)

Samsung Galaxy M20 (m20lte)

Oltre ai sopracitati dispositivi finalmente in grado di installare l’ultima versione della custom ROM, il team di sviluppo ha reso disponibile l’aggiornamento da LineageOS 17.1 alla 18.1 per i seguenti dispositivi:

Fairphone 3 (FP3)

BQ Aquaris X (bardock)

BQ Aquaris X Pro (backockpro)

Samsung Galaxy A5 2017 (a5y17lte)

Samsung Galaxy A7 2017 (a7y17lte)

LineageOS 18.1 introduce molte delle novità svelate da Google con il rilascio di Android 11, a cui si aggiungono anche soluzioni ad-hoc come la modalità scura per tutte le applicazioni LineageOS, il supporto ai pack per le icone e molto altro.

Infine, prima di lanciarvi subito sulle pagine Wiki di LineageOS per scaricare l’immagine di sistema, vi consigliamo di leggere attentamente tutte le istruzioni per installare correttamente la custom ROM senza incorrere in problemi potenzialmente gravi.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Android